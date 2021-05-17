حصيلة جديدة للضحايا الفلسطينيين في غزة

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد الضحايا الفلسطينيين في القطاع خلال أسبوع بسبب التصعيد العسكري الحالي وصل اليوم الإثنين إلى 200، من بينهم 59 قاصراً.



وعلى الرغم من القصف المكثف على القطاع صباح اليوم، إلا أن الوزارة أبلغت، في الوقت الحالي، عن سقوط شخص واحد أكثر من الليلة الماضية، إضافة إلى 1305 فلسطينيين أصيبوا منذ يوم الإثنين الماضي جراء تبادل إطلاق النار.

وأكد شهود عيان في غزة أن الطيران الإسرائيلي نفذ أكثر من 100 غارة جوية في جميع أنحاء القطاع، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني، مما تسبب في انفجارات مدوية وذعر واسع النطاق خلال ساعات الصباح الباكر.

كما قصف الطيران الإسرائيلي الطرق والشوارع الرئيسية ودمر منازل وبنى تحتية، معظمها في مدينة غزة، شمال وجنوب القطاع.

وواجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الحركة والوصول إلى المصابين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل القيادي في حركة الجهاد، حسن أبو هربيد، المسؤول عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من القطاع.

وقالت مصادر طبية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت سيارة في غرب مدينة غزة بصاروخين مما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال.

وأفادت شركة كهرباء غزة أن خطوط نقل الكهرباء من المحطة الوحيدة في غزة، تعرضت لأضرار بالغة نتيجة القصف الأخير الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المزيد من المناطق.