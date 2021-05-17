شكرا لقرائتكم خبر عن فرق وإمدادات طبية باكستانية لمساعدة الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي هيئة الهلال الأحمر الباكستانية بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أن الرئيس علوي أمر هيئة الهلال الأحمر الباكستانية بإرسال فرق طبية من المتطوعين وتقديم الإمدادات الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني؛ لمساعدته في التعامل مع المجازر التي يواجهها.

كما حثّ الرئيس علوي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، إلى جانب الجهود التي تبذلها لتسليط الضوء على القضية في المحافل الدولية.

من جهة أخرى قرّرت مؤسسة "ايدهي" الخيرية الباكستانية التي تدير أكبر شبكة لسيارات الإسعاف في باكستان إرسال فريق طبي من المتطوعين ومجموعة من سيارات الإسعاف والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس المؤسسة فيصل إيدهي أنه على تواصل مع السلطات الفلسطينية والمصرية لتوصيل تلك المساعدات إلى قطاع غزة ، بعد الحصول على الموافقة الرسمية من الجهات المعنية.