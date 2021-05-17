انت الان تتابع خبر إليكٍ أسرار العناية بالبشرة الدهنية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في ما يأتي بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تساعد في العناية بالبشرة الدهنية، وبالتالي حمايتها من البثور من طريق الإفراط في ترطيبها أو جعلها تبدو باهتة من خلال عدم ترطيبها على الإطلاق.

من أبرز هذه العلاجات، استخدام الحليب، فهو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي له خصائص مرطّبة، كما أنه يساعد في الحفاظ على حاجز البشرة، ويمكن تطبيقه من خلال إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى ربع كوب من الحليب الطازج. يُخلط المزيج جيداً ويوضع على الوجه كقناع، ويُترك لما يقلّ عن 10 دقائق قبل غسله. يمكن تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، فهي من أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية.



كذلك من المفيد الاستعانة بالصبار، فهو لا يرطّب البشرة فحسب، بل يحميها أيضاً من التلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية. ويمكنك تطبيق قناع فعّال بخلط ملعقة صغيرة من جل الصبار، واثنتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا وملعقة كبيرة من الماء. ويُنصح بوضع هذا القناع على الوجه والرقبة، كل ليلة قبل النوم.

وهناك أيضاً قناع الليمون والعسل، فهو من الوصفات المهمة لتطريب البشرة الدهنية، بحيث يُخلط العسل والليمون جيداً ويُبسَط القناع على الوجه بكميات متساوية ويُترك لمدة 15 دقيقة، يُغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر. يجب تكرار هذه العملية مرة أو مرتين فقط في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.