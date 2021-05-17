9 قتلى "متطوعين" بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 9 أشخاص على الأقل في هجوم إرهابي في بوركينا فاسو، بحسب مصادر محلية وأمنية، الإثنين.

وقال مسؤول محلي، لوكالة "فرانس برس"، إن زعيما محليا و3 متطوعين في الدفاع المدني من بين قتلى الهجوم الذي وقع في قرية بالقرب من بلدة بيسيلا.



وأضاف أن 3 أشخاص آخرين ما زالوا مفقودين، مشيرا إلى أن الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم قتلوا دون أن يحدد عدد القتلى.

ولفت إلى أن الهجوم وقع خلال اجتماع ضم رجال من القرية ومتطوعين بعد سلسلة من الحوادث والهجمات في المنطقة.

وينتمي 3 من القتلى إلى قوة "المتطوعون للدفاع عن الوطن الأم"، وهي قوة دفاع مدنية مناهضة للإرهابيين تم إنشاؤها في ديسمبر/كانون الأول 2019 لمساعدة جيش المستعمرة الفرنسية السابقة الذي يعاني من ضعف التجهيز.

ويتلقى المتطوعون تدريبا عسكريا لمدة أسبوعين قبل أن يعملوا جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، ويقومون عادة بمهام المراقبة وجمع المعلومات أو المرافقة.

وبحسب إحصاء للوكالة، تكبدت قوات الدفاع المدنية تلك أكثر من 200 قتيل.

وشن الجيش عملية في شمال البلاد في 5 مايو/أيار الجاري في مواجهة الهجمات التي أجبرت أكثر من 17 ألف شخص على النزوح من منازلهم.

وتعرضت بوركينا فاسو، الواقعة غرب إفريقيا والتي تعاني فقرا مدقعا، لهجمات منذ عام 2015، مع مقتل أكثر من 1300 شخص ونزوح قرابة مليون.