منظمة الصحة العالمية: يجب حماية البنى التحتية والطواقم الطبية في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن حماية البنى التحتية الطبية وطواقم المعالجين هو أمر "واجب في كل الظروف"، في أول تعليق له على التصعيد العسكري المتواصل منذ اسبوع بين اسرائيل والفلسطينيين.



وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس "من الضروري ان يتم احترام المعايير الانسانية الدولية في شكل تام. ادعو قادة جميع الاطراف الى ضمان احترام هذه القوانين الحيوية".

ولاحظ أن "التصعيد الأخير للنزاع تسبب بعشرات من الحوادث التي تعرضت لها طواقم معالجين وبنى تحتية صحية".

كذلك، تاثرت الفحوص وعمليات التلقيح ضد كوفيد19 في شكل خطير، ما يؤدي إلى أخطار صحية بالنسبة إلى العالم أجمع".

من جهته، قال رئيس برنامج الطوارىء في المنظمة مايكل راين إن "منظمة الصحة العالمية عملت وتعمل منذ أعوام مع جميع المعنيين بالقطاع الصحي في إسرائيل وفلسطين، وقد عملت في شكل جيد جداً في محاولة لتحقيق تقارب بين الطرفين حول موضوعات تنطوي على مصلحة متبادلة".

وأضاف "يجب ان تتوقف فوراً كل الهجمات على كل ما يتصل بالصحة" مع أهمية "ضمان" الحصول على الخدمات الصحية.

وتابع راين "سنواصل العمل مع جميع من يريدون مساعدة الأفراد المحتاجين واولئك الذين تاثرت صحتهم البدنية والنفسية بهذا النزاع المدمر".

وقتل الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، قيادياً في سرايا القدس ضمن سلسلة من الغارات الجوية الكثيفة على قطاع غزة التي بدأت فجراً وما زالت مستمرة منذ أسبوع سقط فيه أكثر من 200 قتيل.