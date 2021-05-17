عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان التطورات في إسرائيل وفلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تخفيف حدة التوترات و تعزيز الجهود العالمية المبذولة لوقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.



واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين الصديقين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الإتصال الهاتفي عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتهدف إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن "دولة الإمارات تدعم مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وجهود هادي عمرو مبعوثها إلى الشرق الأوسط للعمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات ووقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين".

وأضاف "شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل ملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار"، موضحاً أن تحقيق السلام في المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية.

ونوه إلى أن "اتفاقيات إبراهيم تحمل آمالاً لشعوب المنطقة للعيش في سلام واستقرار بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات كافة"، مؤكداٍ أن السلام يقود إلى البناء والتنمية والصراعات والحروب تقود إلى الدمار والفوضى.