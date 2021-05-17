الاتحاد الأوروبي قلق من تدمير مكاتب صحفية في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصف الاتحاد الأوروبي تدمير إسرائيل لمكاتب صحفية في قطاع غزة بأنه أمر مقلق بصورة بالغة.



وقال متحدث باسم مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، اليوم الإثنين: "يجب أن تتمكن وسائل الإعلام من العمل بحرية حتى يمكنها تغطية الأحداث بشكل مستقل".

وأشار المتحدث إلى وجوب حدوث هذا الأمر بصورة أكبر في حالة الصراع التي تحظى فيها المعلومات الموضوعية وغير المتحيزة بأهمية من نوع خاص.

كان سلاح الجو الإسرائيلي دمر مطلع الأسبوع الحالي بناية شاهقة في غزة تضم مكاتب لوسائل إعلام عالمية بينها وكالة اسوشيتد برس التي أعربت عن صدمتها حيال الحادثة كما احتجت روابط صحفية على تدمير المكاتب الإعلامية.