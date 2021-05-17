جثمان مخرج إيراني ممزق في صناديق القمامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثرت السلطات الإيرانية على جثمان المخرج باباك خرمدين، البالغ من العمر (47 عاما)، في أحد صناديق القمامة بالمنطقة الثالثة من بلدة إكباتان غرب العاصمة طهران.

وأكد رئيس محكمة جنايات طهران محمد شهرياري، في تصريحات أمس، نبأ مقتل خرمدين قائلا: لقد تم القبض على والديه اللذين اعترفا بارتكاب جريمة القتل، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا».

وأضاف أنه «بحسب الاعترافات، فقد حدثت جريمة القتل بعدما تشاجر والد المخرج معه بعد خلافات طويلة بينهما وقام بتخديره أولا ثم تقطيع جسده بسكين».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن والد الضحية في اعترافه «كان ابني أعزبا، وكانت الخلافات بيننا كثيرة. لقد قمت صباح يوم القتل بتخديره بعقاقير ثم طعنته حتى الموت».

وأضاف «لأتمكن من إخراج جثته، مزقتها إلى أشلاء وألقيتها في أقرب سلة مهملات في الشارع».

وبحسب رئيس محكمة جنايات طهران، فإن التحقيقات في مقتل المخرج باباك خرمدين، لا تزال مستمرة.