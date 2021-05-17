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تركيا تستجدي روسيا لرفع تعليق السياحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - في محاولة لاستجداء روسيا وطلب إعادة سياحتها إلى أنقرة، يبدأ إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية ووزير السياحة مجمد أرصوي ونائب وزير الصحة زيارة لروسيا لمناقشة سبل مواجهة جائحة ، بحسب ما ذكرته قناة إن تي في التركية، وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن المناقشات ستشمل أيضا سبل إعادة السياحة بين الدولتين.

وكانت روسيا علقت معظم الرحلات الجوية مع تركيا حتى الأول من يونيو المقبل.

وخرجت تركيا أمس من أكثر قيود الإغلاق صرامة، والتي كانت تهدف لاحتواء فيروس كورونا، ولكن سيتم الإبقاء على حظر التجوال خلال الليل وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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