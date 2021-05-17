شكرا لقرائتكم خبر تركيا تستجدي روسيا لرفع تعليق السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت روسيا علقت معظم الرحلات الجوية مع تركيا حتى الأول من يونيو المقبل.
وخرجت تركيا أمس من أكثر قيود الإغلاق صرامة، والتي كانت تهدف لاحتواء فيروس كورونا، ولكن سيتم الإبقاء على حظر التجوال خلال الليل وخلال عطلة نهاية الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تستجدي روسيا لرفع تعليق السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.