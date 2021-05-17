شكرا لقرائتكم خبر تركيا تستجدي روسيا لرفع تعليق السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في محاولة لاستجداء روسيا وطلب إعادة سياحتها إلى أنقرة، يبدأ إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية ووزير السياحة مجمد أرصوي ونائب وزير الصحة زيارة لروسيا لمناقشة سبل مواجهة جائحة كورونا ، بحسب ما ذكرته قناة إن تي في التركية، وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن المناقشات ستشمل أيضا سبل إعادة السياحة بين الدولتين.

وكانت روسيا علقت معظم الرحلات الجوية مع تركيا حتى الأول من يونيو المقبل.

وخرجت تركيا أمس من أكثر قيود الإغلاق صرامة، والتي كانت تهدف لاحتواء فيروس كورونا، ولكن سيتم الإبقاء على حظر التجوال خلال الليل وخلال عطلة نهاية الأسبوع.