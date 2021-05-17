شكرا لقرائتكم خبر المعارضة التركية: حان وقت رحيل إردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت المعارضة التركية للتأكيد على ضرورة التوجه إلى الانتخابات المبكرة، وانتقدت سوء إدارة رجب طيب إردوغان لأزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

وقال رئيس حزب «المستقبل»، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بالقول إن «حديث إردوغان عن المسامحة يفهم منه أنه حان وقت وداعه ورحيله عن الحكم. نعم ستأتي صناديق الاقتراع، وسيكتب الشعب فاتورة الإدارة السيئة وسترحلون (إردوغان وحزبه)، الكوادر المؤهلة قادمة، ووجه الشعب سيبتسم مجددا».

من جهته، أكد زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أنه «من المؤكد أن نسامح بعضنا بعضا، أدعو إلى انتخابات مبكرة من أجل تركيا... انتخابات فورية».

وخاطبت ميرال أكشنار، رئيسة حزب «الجيد» الحليف لحزب الشعب الجمهوري، الرئيس التركي عبر «تويتر»، وقالت: «السيد إردوغان، يبدو أنك نسيت أن السياسي يتسامح مع الشعب عبر صناديق الاقتراع، وليس من كرسي الحكم»