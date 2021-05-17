شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على انقلابيي ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية الاثنين، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على ميانمار تستهدف المجلس الإداري الحاكم و16 فرداً، بينهم مسؤولون، وذلك في أحدث حلقة ضمن سلسلة إجراءات عقابية منذ الانقلاب العسكري في البلاد.

ويعاني البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، أزمة منذ الانقلاب العسكري في فبراير/شباط، عندما انتزع الجيش السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي، ويشهد منذ ذلك الحين احتجاجات شبه يومية يواجهها المجلس العسكري بحملة صارمة قتل فيها المئات.