شكرا لقرائتكم خبر عن ساجان يفوز بالمرحلة العاشرة لسباق إيطاليا للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلل السلوفاكي بيتر ساجان العمل الرائع الذي قام به فريقه بورا-هانزجروهه، ليفوز بالمرحلة العاشرة لسباق إيطاليا للدراجات الاثنين.

وتفوق بطل العالم ثلاث مرات على الكولومبي فرناندو جافيريا في نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 139 كيلومتراً من لاكويلا إلى فولينيو، بعد أن نجح فريقه في إبعاد بعض المنافسين البارزين في الجزء الأخير من المرحلة.

واحتل الإيطالي ديفيد سيمولاي المركز الثالث. واحتفظ الكولومبي إيجان بيرنال، الذي انتزع صدارة الترتيب العام يوم الأحد، بمركزه متفوقاً بفارق 14 ثانية على غريمه الرئيسي ريمكو إيفينبويل. وسيكون غداً الثلاثاء أول يوم راحة في السباق في بيروجيا.