شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة باتشواي بسبب كشف تشكيلة منتخب بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤدي ميشي باتشواي تمرين الضغط 50 مرة عندما ينضم للمنتخب البلجيكي في نهاية هذا الشهر استعداداً لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد معاقبة المهاجم لكشفه عن التشكيلة قبل الأوان.

وكشف باتشواي في تغريدة عن انضمامه لتشكيلة من 26 لاعباً ستشارك في البطولة قبل أن يعلن روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا رسمياً تشكيلته في مؤتمر صحفي الاثنين.

وكتب باتشواي على تويتر قبل أن يزيل الرسالة بعد أن اكتشف تسرعه «مرحباً بطولة أوروبا 2021. أنا فخور جداً بالانضمام إلى التشكيلة».

ولم يتابع مهاجم كريستال بالاس إعلان مارتينيز على تطبيق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على الهاتف المحمول.

وقال بعد دقائق من الإعلان الرسمي: لا أملك هذا التطبيق. آسف لأني اعتقدت أنه أعلن بالفعل عن التشكيلة رسمياً.

ورداً على هذه الواقعة قال الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على تويتر «سيؤدي باتشواي تمرين الضغط 50 مرة في أول مران للمنتخب».

ونشر رابطاً يشرح كيفية تحميل التطبيق على الهاتف لتجنب المزيد من الإحراج.

ومنتخب بلجيكا من المرشحين للقب بطولة أوروبا وسيتجمع الفريق في 31 مايو/ أيار لخوض مباراتين وديتين قبل افتتاح مشواره في المجموعة الثانية أمام روسيا في سان بطرسبرج في 12 يونيو.