شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني يمدد عقده مع منتخب إيطاليا حتى 2026 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، إن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني مدد عقده حتى 2026.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مانشيني السابق بعد كأس العالم 2022 في قطر، وسيبقى الآن للنسخة التالية في 2026.

وقال جرافينا: نرغب في الحفاظ على استقرار المنتخب. وإضافة إلى سعينا للفوز بلقب نرغب في استكمال المشروع الذي بدأناه، عمل مانشيني بكفاءة خلال عامين واستكمال المشروع ضروري احتراماً لجماهيرنا.

وتعاقد الاتحاد الإيطالي مع مانشيني لتدريب المنتخب في مايو/ ايار 2018 بعد إخفاق الفريق الوطني في التأهل لكأس العالم. وقاد المدرب البالغ عمره 56 عاماً، المنتخب في 28 مباراة، فاز في 19 وخسر مرتين. كما قاد إيطاليا للتأهل لبطولة أوروبا، والدور قبل النهائي لدوري الأمم، حيث سيلاقي إسبانيا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة أوروبا المقررة بين 11 يونيو/ حزيران، و11 يوليو/ تموز، إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا. وتستضيف إيطاليا المباراة الافتتاحية في روما أمام تركيا.