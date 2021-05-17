شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الصالات» يخسر أمام تايلند في ثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

خسر منتخب الإمارات لكرة الصالات أمام نظيره التايلندي صفر-1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن تحضيرات «الأبيض» للبطولة العربية، وضيفه ل«البلاي أوف» المؤهل للمونديال الذي يقام في خورفكان.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يطلب الإسباني خوزيه ماريا «بولبيس»، مدرب منتخب تايلند وقتاً مستقطعاً عندما كانت ساعة صالة نادي البطائح تشير إلى أن المتبقي من الزمن ثانية واحدة فقط، و7 أجزاء من الثانية من زمن الشوط الأول، وذلك لحظة احتساب ركلة ركنية لمصلحة تايلند، جاء منها هدف المنتخب الضيف.

وتمثلت خطة المدرب البرازيلي في عكس الكرة أرضية للاعب المتأخر خطوتين عن زميله، ويحل المتقدم خطوتين مكان زميله المتأخر عنه خطوتين ويحول الكرة داخل شباك عمر الفهيم حارس منتخب الإمارات الذي نال لقب رجل المباراة الأول بعدما تصدى للكثير من الكرات الخطرة.

يذكر أن المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي مدرب منتخب الإمارات، سبق له أن خضع لفترة معايشة لمدة أسبوع، مع المدرب بولبيس الذي يعد من أفضل المدربين في العالم.

وعلى خط متصل، منح الجهاز الفني للمنتخب اللاعبين راحة للتحضير للسفر إلى القاهرة عبر مطار أبوظبي، ويغادر خميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية، الثلاثاء، إلى مصر لحضور الاجتماع الفني والوقوف على آخر ترتيبات السكن والتدريبات للمنتخب الذي سيلعب ضمن مجموعة السعودية والمغرب وجزر القمر.

وقال الشامسي «استفدنا من بروفتي تايلند والعراق كثيراً، ونتمنى كل التوفيق للمنتخب في النسخة الأولى من البطولة العربية التي يشرفنا أن نشارك فيها لكونها من الأفكار والمقترحات الإماراتية».