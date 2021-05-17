وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان هاتفيًا التطورات في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ)

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تخفيف حدة التوترات و تعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة".

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك بين البلدين "من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد أكد خلال الاتصال على عمق العلاقات الإماراتية-الأمريكية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتهدف إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن دولة الإمارات تدعم مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وجهود هادي عمرو مبعوثها إلى الشرق الأوسط من أجل العمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات و وقف أعمال العنف.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل ملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار، وموضحا أن تحقيق السلام في المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية.

و نوه الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن " اتفاقيات إبراهيم " تحمل آمالا لشعوب المنطقة من أجل العيش في سلام واستقرار بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات كافة، مؤكدا أن السلام يقود إلى البناء والتنمية والصراعات والحروب تقود إلى الدمار والفوضى.