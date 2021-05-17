ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما 11 كيلو مخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي في القليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط عنصرين شديدي الخطورة من المطلوبين أمنيًا من تجار المخدرات والسلاح، وذلك خلال حملة أمنية موسعة بشبرا الخيمة وطوخ، حيث ضُبط بحوزتهما كيلو هيروين، و10 كيلو بانجو مخدر، وأسلحة نارية وطلقات ومبالغ مالية.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا بضبط اثنين من العناصر الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية في شبرا الخيمة وطوخ، وبحوزتهما كميات من المخدرات والسلاح، وهما "إسلام.ه" 21 عامًا - عاطل، سبق اتهامه في قضيتي سرقة، وبحوزته 750 جرام شادو، و250 جرام هيرويين، و4500 جنيه وهاتف محمول، و"حماده.م" وشهرته أبو رزق 41 عامًا، من قرية ميت كنانة دائرة مركز طوخ، سبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات وسلاح، وبحوزته بندقية آلية و10 كيلو بانجو و19 طلقة. ​