بدء نقل جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مصر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 06:07 مساءً - منذ ساعة واحدة

بدأت، اليوم الاثنين، عملية نقل الجرحى من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثامن للتوالي على قطاع غزة.

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح في تصريح لـ”الوكالة الرسمية”، إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بالوقوف لتلبية احتياجات الجرحى الذين تم دخولهم عبر معبر رفح البري إلى الأراضي المصرية، حيث قدمت الطواقم الطبية المتواجدة في الجانب المصري من المعبر واللجنة التي تم تشكليها من السفارة بالعلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية.

وأوضح اللوح أن العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر، آملا أن يتم ذلك سريعا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وذلك حفاظا على حياة المصابين.

وتقدم بالشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية، ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، بفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم.

وثمن اللوح وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر حتى اللحظة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بنقل 3 إصابات من جرحى العدوان الاسرائيلي إلى مصر لاستكمال علاجاتهم.