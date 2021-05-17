السعودية تسجل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (886) حالة مؤكدة وتعافي(1127) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7892) حالة منها (1377) حالة حرجة.



وأوضحت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.