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السعودية تسجل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجل 886 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (886) حالة مؤكدة وتعافي(1127) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7892) حالة منها (1377) حالة حرجة.

 

وأوضحت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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