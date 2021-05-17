الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 100 ألف بسبب الصراع الأفغاني

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

نزح أكثر من 101 ألف شخص بسبب الصراع في أفغانستان منذ 1 يناير (كانون الأول) هذا العام، وهو عدد يزيد عن نظيره في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.



وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا اليوم الإثنين، أن النزوح شمل 29 إقليماً من إجمالي 34 إقليماً في أفغانستان.

ويشمل العدد ما لا يقل عن 14764 أسرة، يمثل الأطفال والقصر دون الـ 18 عاما 60% على الأقل من النازحين.

وفي العام الماضي، استغرق الأمر حتى أواخر يوليو (تموز) للوصول إلى 100 ألف نازح داخلياً.

وحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، سُجلت أعلى الأرقام في الأقاليم الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد.

وفي العام الماضي، نزح نحو 400 ألف شخص داخلياً بسبب الصراع في جميع أنحاء أفغانستان، وفقاً لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

واشتد الصراع بين حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية في الأشهر الأخيرة، وارتفع عدد هجمات طالبان وعدد الضحايا المدنيين بشكل كبير في الربع الأول ن هذا العام، وفق الجيش والأمم المتحدة.