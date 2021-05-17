شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تزود الكيان الصهيوني بصفقة أسلحة وصواريخ بقيمة 735 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
وافقت إدارة الرئيس الأميركية جو بايدن على بيع أسلحة وصواريخ دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار أميركي إلى الكيان الصهيوني ، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الرافضين لدعم حكومة بنيامين نتانياهو.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز، أنه تم إخطار الكونجرس الأميركي رسميًا بصفقة بيع الأسلحة إلى الكيان الصهيوني في الخامس من شهر مايو الجاري.
ويأتي الإعلان عن صفقة الأسلحة الأميركية إلى دولة الاحتلال وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ ثمانية أيام، راح ضحيتها نحو 200 قتيل فلسطيني، نصفهم تقريبا أطفال ونساء.
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