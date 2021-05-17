شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، في رام الله، بالمبعوث الأمريكي هادي عمر.

وأطلع الرئيس عباس وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، المبعوث الأمريكي على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني ويجب أن تتوقف فوراً، والتي خلفت كارثة ودماراً وتسببت باستشهاد المئات وجرح وتشريد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، والذي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته.

وأكد ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ووقف التصعيد الإسرائيلي، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، مضيفاً أنه سيتحقق الأمن والاستقرار عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.