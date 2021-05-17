تراجع إصابات كورونا بالهند وخبراء يشيرون إلى قلة الفحوص

■ اليونيسف تحث مجموعة السبع على التبرع بإمدادات «طارئة» لكوفاكس

■ الصين تستخدم 406.94 مليون جرعة لقاح فـي تطعيم سكانها حتى 16 مايو

■ البريطانيون يتنسمون هواء الحرية بعد عزل عام استمر أربعة أشهر

بنجالور ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

سجلت الهند انخفاضا آخر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أمس لكن الوفيات اليومية لا تزال أكثر من أربعة آلاف وقال خبراء إنه لا يمكن الاعتماد على هذا الإحصاء نظرا لقلة الفحوص في المناطق الريفية التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة.

وعلى مدى شهور الآن لا تزال الهند الأشد تضررا في العالم كله جراء الوباء إذ تسببت سلالة جديدة من الفيروس في زيادة حادة في الإصابات التي ارتفعت إلى أكثر من 400 ألف إصابة يوميا.

وعلى الرغم من انخفاض منحنى الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، فإن خبراء قالوا إنه ليس هناك ما يؤكد أن حالات الإصابة بلغت ذروتها بالفعل، وذلك مع تنامي المخاوف في الداخل والخارج من سلالة (بي.617.1) سريعة الانتشار التي اكتُشفت في الهند.

وقالت سمية سواميناثان كبيرة المتخصصين في الشؤون العلمية بمنظمة الصحة العالمية لصحيفة ذا هيندو “مناطق كثيرة من البلاد لم تشهد الذروة بعد، (الأرقام) لا تزال في ازدياد”.

وأضافت “الأرقام المجردة لا تعني أي شيء حقا عندما تنظر إليها بمفردها.. يتعين النظر إليها في سياق عدد الفحوص التي تُجرى ومعدل النتائج الإيجابية”. وذكرت وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 281386 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبلغ عدد الوفيات اليومي 4106 حالات. وزاد عدد الإصابات الإجمالي في الهند إلى 24.97 مليون في حين بلغ عدد الوفيات 274390.

وقال إس. فينسنت راجكومار أستاذ الطب في مايو كلينيك بالولايات المتحدة على تويتر “هذا التراجع في حالات كوفيد المؤكدة بالهند مجرد وهم”. من جانبها دعت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) دول مجموعة السبع إلى التبرع بإمدادات لبرنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات كإجراء طارئ لمعالجة نقص شديد نتج عن تعطل صادرات اللقاح الهندية. وقلصت الهند صادراتها المتفق عليها لكوفاكس من لقاح أسترا زينيكا الذي ينتجه معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، من أجل استخدامها بالداخل.

وتقدر اليونيسف، المسؤولة عن إمدادات لقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19 عبر كوفاكس، حجم النقص في الإمدادات بنحو 140 مليون جرعة بحلول نهاية مايو وبنحو 190 مليون جرعة بحلول نهاية يونيو. وقالت فور “المشاركة الفورية للجرعات الزائدة المتاحة هو الحد الأدنى وإجراء طارئ ضروري لسد الفجوة، وهو مطلوب على الفور”. وأضافت أن ذلك قد يساعد في منع تحول دول معرضة للخطر إلى بؤر ساخنة جديدة للوباء في العالم. ومع استعداد زعماء دول مجموعة السبع للاجتماع في بريطانيا الشهر المقبل، شجب مدير منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي “الكارثة الأخلاقية” المتمثلة في انعدام المساواة في توزيع اللقاحات وحث الدول الغنية على التبرع بالجرعات الفائضة بدلا من استخدامها في تطعيم الأطفال الذين هم أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة للمرض. وقالت فور نقلا عن بحث جديد أعدته شركة إيرفينيتي للمعلومات والتحليلات العلمية إن مجموعة السبع يمكنها تقديم نحو 153 مليون جرعة إذا تبرعت بنسبة 20 بالمئة فقط من الإمدادات المتاحة لديها في يونيو ويوليو وأغسطس .

وقالت دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل إن دول مجموعة السبع يمكنها فعل ذلك مع الاستمرار في الوفاء بالتزامات تطعيم شعوبها.

وفي بكين أظهرت بيانات نشرتها لجنة الصحة الوطنية أن الصين قدمت نحو 14 مليون تطعيم ضد مرض كوفيد-19 الأحد ليصل إجمالي عدد الجرعات التي استخدمتها إلى 406.94 مليون جرعة.

وفي لندن سيتعانق الأصدقاء ويرتادون المطاعم والمقاهي وسيُعاد فتح قطاعات من الاقتصاد البريطاني مما سيجعل نحو 65 مليون شخص يتنسمون هواء الحرية بعد عزل عام استمر أربعة أشهر للحد من انتشار مرض كوفيد-19.