بابل .. انتشال جثة شاب قضى غرقاً

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة النهرية في بابل،اليوم الاثنين، عن انتشال جثة شاب قضى غرقاً في مشروع المسيب شمال المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه ،: ان "مفرزة من غواصي الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بابل ، على ضوء إخبار من قبل عمليات الشرطة تمكنت من التحرك صوب مشروع المسيب وإنتشال جثة شاب يبلغ من العمر ٢٢ عام قضى غرقاً".



واضافت انه "تم إتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية في مركز الشرطة الواقع ضمن الرقعة الجغرافية".

