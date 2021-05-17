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بابل .. انتشال جثة شاب قضى غرقاً

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة النهرية في بابل،اليوم الاثنين، عن انتشال جثة شاب قضى غرقاً في مشروع المسيب شمال المحافظة.
وقالت الشرطة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه ،: ان "مفرزة من غواصي الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة بابل ، على ضوء إخبار من قبل عمليات الشرطة تمكنت من التحرك صوب مشروع المسيب وإنتشال جثة شاب يبلغ من العمر ٢٢ عام قضى غرقاً".

واضافت انه "تم إتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية في مركز الشرطة الواقع ضمن الرقعة الجغرافية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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