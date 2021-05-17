الكاظمي وروحاني يبحثان استئصال فلول داعش ونصرة فلسطين

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى الخليج 365، إن الأخير "أجرى اليوم الإثنين، إتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، لبحث آخر الجهود المبذولة لاستئصال فلول داعش الإرهابية، وتأكيد الدعم الإيراني للعراق في حربه ضد الإرهاب بما يوطد أمنه واستقراره".واتفق الطرفان، بحسب البيان، على "اهمية مواصلة التحرك الجاد لتأكيد الموقف الثابت نصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية انسانية عادلة، مشددين على ضرورة تفعيل العمل العربي والإسلامي لدعم فلسطين ومواجهة الإعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستذكرين المواقف التاريخية لدول المنطقة وشعوبها في التضحية دفاعا عن الحق الفلسطيني، التي تمتد الى فترات مبكرة من عمر الصراع".

ولفت الكاظمي إلى، أن "العراق اجرى مؤخرا اتصالات مع عدة قيادات عربية مهمة للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية"، فيما أشاد روحاني بمواقف العراق ودوره الإيجابي الدولي في المنطقة بما يعمل على تهدئة النزاعات وتدعيم الإستقرار.



وشهد الاتصال بحسب البيان، إشادة مشتركة من الكاظمي وروحاني "بالتعاون الثنائي البنّاء بين العراق وإيران، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وترسيخ جهود السلام في المنطقة ودعم التنمية المستدامة فيها، فضلاً عن التعاون الوثيق المشترك في المجالات الإقتصادية والسياسية المختلفة".