في واسط.. الشرطة تعتقل أجانب مخالفين لشروط الإقامة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت قيادة شرطة محافظة واسط ، يوم الاثنين، اعتقال 21 شخصا اجانب الجنسية لمخالفتهم قانون الاقامة العراقي.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه،: أنه "في اطار تعزيز الامن المجتمعي وفرض القانون، القت تشكيلات قيادة شرطة محافظة واسط القبض على " 21 " مخالفا من جنسيات مختلفة داخل المحافظة وذلك لمخالفتهم قانون اقامة الاجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 خلال الأسبوعين الماضيين".



واضاف تم "احالة جميع المخالفين الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونيه بحقهم".

