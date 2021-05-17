إسرائيل تعلن استهداف 16 موقعا لإطلاق الصواريخ في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استهداف 6 مواقع لإطلاق الصواريخ تحت الأرض و10 مراكز إطلاق أرضية في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من قصف الفصائل الفلسطينية قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية، وعدد من المستوطنات والمدن القريبة من قطاع غزة برشقات صاروخية متتالية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تواصل القوات إحباط راجمات الصواريخ والانفاق ذات الفتحات الخاصة في غزة".

وأوضح "استهدفت المقاتلات خمسة نشطاء كانوتا يستعدون لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتابع "كما استهدفت 6 مواقع لإطلاق الصواريخ تحت الأرض و10 مراكز إطلاق أرضية في القطاع".

فيما قالت مصادر لـ"الخليج 365" إن قتيلين سقطا في غارة للجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، فضلا عن إصابة شخص بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بنايتين سكنيتين في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينين إلى 206 منهم 60 طفلا و34 امرأة، في 8 أيام، إلى جانب أكثر من 1300 جريح.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى اليوم.

