قائد بعثة الناتو: لا نملك قوات قتالية في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، مايكل لوليسجارد، اليوم الاثنين، إن بعثته لا تمتلك قوات قتالية داخل العراق.

وبحث لوليسجارد مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عمل البعثة ومهامها التدريبية في العراق، والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة"، حسب بيان لمكتب الأعرجي.

وخلال اللقاء أكد لوليسجارد عدم وجود قوة قتالية داخل العراق، فيما يقتصر عمل البعثة على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين العراق والناتو لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب".

بدوره أكد مستشار الأمن العراقي، أن القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية.

وأشار الأعرجي إلى أن التعاون مع الناتو يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملا مهما لتقوية قدرات قواتنا الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال.

