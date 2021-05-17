(المحامين العرب) يدعو الى تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للجنائية الدولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا اتحاد المحامين العرب اليوم الاثنين الى تقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليه إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة القتل العمد والإبادة الجماعية للمدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام للاتحاد ناصر الكريوين في بيان ان الهجمات الغاشمة التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية مخلفة وراءها عشرات الشهداء ومئات الجرحى منذ بدء حملتها الشرسة على قطاع غزة وسط صمت "مقيت" من القوى الدولية "يجب ألا تمر دون محاسبة".

ودعا الكريوين مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ونصرة قضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وصولا لصدور قرار ملزم من قبل الأمم المتحدة يقضي بوقف كل أشكال الأعمال العدائية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى ما تخلفه الغارات الإسرائيلية "الآثمة" على قطاع غزة من شهداء وجرحى موضحا أن عددهم يرتفع بالعشرات كل ساعة نتيجة القصف الوحشي لسلاح طيران الاحتلال والضربات الشرسة لمدفعيتها الثقيلة على كل من (خان يونس ودير البلح وحي الزيتون).

ودعا بهذا الصدد إلى حتمية وجود تحرك عربي ودولي عاجل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار مشيدا بالارادة الفلسطينية التي تقاوم من أجل قضيتها العادلة في استعادة حقها المشروع وإقامة دولتها المستقلة.