الاتحاد الأوروبي: إنهاء العنف في الشرق الأوسط على رأس أولوياتنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن إنهاء العنف ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح يأتيان على رأس أولوياته فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر سانتو في مؤتمر صحفي عبر (الانترنت) إن "الاتحاد الأوروبي واضح جدا في أولوياته ..وتتمثل الأولوية في إنهاء العنف ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح وحماية المدنيين وإيجاد حل مستدام ".

وأشار إلى أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا إلى عقد اجتماع افتراضي استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء لمناقشة موجة العنف الأخيرة في الشرق الأوسط".

وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى النظر في سبل إسهام الاتحاد الأوروبي بوصفه هيئة واحدة في جميع الجهود الدولية الجارية لوقف العنف والإسهام في وقف التصعيد.. وإذا أمكن استئناف عملية مجدية لمعالجة الأسباب الجذرية للازمة ما يعني بداية عملية السلام في الشرق الأوسط ".

وقال ستانو في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل لشنها هجمات على أهداف مدنية ومدارس تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إعلامية في قطاع غزة إن "العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست سياسة ..فالعقوبات تفرض عندما يخفق كل شيء وتتفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرضها بالإجماع ".

وبين "على حد علمي لم يثر أحد خلال المناقشات الحالية مسألة العقوبات ".