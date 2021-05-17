انطلاق أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم الإثنين، أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سراييفو الدولي.



يأتي انطلاق أولى الرحلات من المطار، مع بدء سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب عدد من المسافرين عن شكرهم وتقديرهم للجهات ذات العلاقة على التسهيلات المقدمة لهم في المطار, مؤكدين حرصهم على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا.

وقد أصدرت هيئة الطيران المدني اليوم الإثنين، دليلا إرشاديا محدثا للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأية تدابير احترازية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح أمس الأحد، عن استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وهي: ليبيا، اليمن، أرمينا، أفغانستان، سوريا، إيران، الصومال، روسيا البيضاء، الهند، لبنان، تركيا، الكونغو الديمقراطية، فنزويلا.

وتضمن بيان نشرته أمس الأحد وكالة الأنباء السعودية، أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

وطالب البيان الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.