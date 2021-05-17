واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في ميانمار بينهم حاكم المصرف المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين في ميانمار بينهم حاكم المصرف المركزي.



يأتي ذلك فيما يعلن جيش ميانمار أنه يخوض قتالا مع مسلحين في بلدة ميندات بشمال غرب البلاد بحسب سكان محليين.

ويأتي القتال الدائر حاليا في البلدة الواقعة شمال ميانمار في إطار مساعي المجلس العسكري الحاكم لفرض سيطرته على الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير/شباط الماضي ضد زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.