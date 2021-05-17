شكرا لقرائتكم خبر عن إطارات من زهرة الهندباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أبرمت شركة إطارات كبرى في ألمانيا «Continental Urban» شراكة مع جامعة آخن لإنتاج إطارات مطاطية من زهور «الهندباء» في محاولة لتقليص نفايات الإطارات، والتلوث البيئي، وإزالة الغابات المتعلقة بزراعة شجرة المطاط.

في حين أن مفهوم «مطاط زهرة الهندباء» تم تطويره قديماً بشكل محدود من قبل الاتحاد السوفييتي في سعيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

واستخدم العالم في السابق أشجار المطاط، معظمها من البرازيل، ولكن خلال الحرب العالمية الثانية، كانت القوى الرئيسية في الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا كلها تزرع «الهندباء» لتصنيع المطاط، وتسعى الشركة الآن إلى تطويره ليدخل في الإطارات الصناعية المصنوعة من البتروكيماويات.

وأنتجت الشركة الإطارات المطاطية بشكل محدود وحصلت على جائزة الاستدامة الألمانية 2021 للتصميم المستدام من الإطارات الجديدة «Urban Taraxagum»

وكشف تقرير أن أداء إطارات الهندباء كان أفضل في بعض الحالات من المطاط الطبيعي، والذي عادة ما يتم مزجه مع المطاط الصناعي ولا تحتاج المواد الزهرة أثناء عملية استخراج المطاط إلى عمليات خاصة أو مذيبات عضوية تشكل خطر تلوث.