شكرا لقرائتكم خبر عن «ديك العياط» يجمع عمر كمال وحمو بيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بعد أن حققا نجاحاً من خلال أغاني المهرجانات، قرر حمو بيكا وعمر كمال خوض أول تجربة سينمائية لهما، من خلال المشاركة في بطولة فيلم «ديك العياط»، إذ يجسد بيكا وكمال قصة شابين أحدهما قادم من الإسكندرية والآخر من السويس من أجل العمل في القاهرة، ويتقابلان في موقف رمسيس بوسط العاصمة المصرية، ويدخل بيكا في مشاجرة بالشارع، فيما يتدخل كمال لتهدئته وإنهاء الخلاف، ليصبحا بعدها صديقين مقربين، خاصة بعد أن يكتشفا تقارب ظروفهما المعيشية وتشابه طموحاتهما، فيقرران بدء رحلتهما في الكفاح معاً، لتحقيق أحلامهما.

فيلم «ديك العياط» هو العمل الذي شهد واقعة الخلاف بين بطليه الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، إذ نشبت بينهما مشاجرة أثناء التصوير يوم 8 يناير الماضي، بعدها تدخل بعض المقربين من باسم ورحاب، واستطاعوا إنهاء المشكلة بينهما، غير أن شركة إنتاج الفيلم أوقفت التصوير بعد الواقعة إلى أجل غير مسمى، حتى قررت مؤخراً استئناف تصوير العمل، بعد استبعاد كل من باسم ورحاب من فريق عمل الفيلم، مع إدخال بعض التغييرات على السيناريو ليكون مناسبًا لمشاركة الثنائي كمال وبيكا، ويشارك في البطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، إنعام سالوسة، أحمد سلطان.