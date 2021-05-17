شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يتعافى من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

علمت ”الخليج 365” أن الفنان المصري أحمد عز أصيب بفيروس كورونا خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وبدأ بالعزل المنزلي، وتعاطي بروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة المصرية، وبدأ بالتعافي، وتحسنت حالته الصحية بشكل كبير في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن يعود لاستئناف نشاطه وعمله الفني خلال الأسبوعين المقبلين.

أحمد عز شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل «هجمة مرتدة» الذي حقق ردود أفعال جيدة، وهو من نوعية دراما الجاسوسية، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وشارك في بطولته هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي.