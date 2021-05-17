صور.. توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي "المنصورة" و"الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وقع الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون بين الجامعتين فى مجالات التدريب والتعليم الطبى المستمر والرعاية الطبية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس جامعة المنصورة والجامعة البريطانية الأسبق رئيس مجلس الأمناء، الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين، رئيس جامعة المنصورة الأسبق ونائب رئيس مجلس الأمناء.

قال الدكتور معوض الخولي، إن توقيع بروتوكول التعاون جاء انطلاقا من رغبة جامعة المنصورة الجديدة في التعاون مع جامعة المنصورة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنصورة.