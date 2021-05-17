غدًا.. بدء الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، عن إجراء الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي بقسميها العلمي والأدبي، بدءًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، ولمدة 3 أيام، على تنتهي يوم الخميس المُقبل.

وقال المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن الإمتحانات للمتخلفين عن أداء امتحان شهر أبريل، أو أدوا الامتحان ولم يحصل الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية.

وتجرى الامتحانات داخل 131 لجنة في 9 إدارات تعليمية، للطلاب المتغيبين عن امتحانات شهر أبريل، أو الذين لم يحصل الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة، أو 50% من درجات النهاية العظمي، لمجموع الورقة الامتحانية، وبذات القواعد التي أُجريت في الامتحانات الأولى، وتحت إشراف الإدارة التعليمية بكل مركز والتوجيه الفني بمعرفة إدارة المدرسة.

كانت مديرية التربية والتعليم انتهت من تجهيز جميع اللجان الخاصة بالامتحانات، وأتمت أعمال الرش والتعقيم والتطهير واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.