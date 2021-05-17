"سرايا القدس" تعلن عن توجيه ضربة صاروخية مكثفة باتجاه تل أبيب

اسماعيل عبد الحي - أعلنت "سرايا القدس" الفلسطينية عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة ومكثفة باتجاه مدن الخضيرة وتل أبيب وأسدود وعسقلان ونتيفوت وسديروت.

وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أعلنت عن بدء حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات المحتلة وغلاف غزة.

وأكدت أنها "دكت بعشرات الصواريخ والقذائف مواقع العين الثالثة وخزاعة وصوفا وكرم أبو سالم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها أطلقت رشقة من الصواريخ على مدينة سديروت جنوب إسرائيل، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة.