نتنياهو يتراجع عن الاحتفال بالنصر على غزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يحضر للاحتفال بنتائج الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ نحو أسبوع على القطاع، لكنه تراجع عن ذلك.

وبشأن أسباب تراجع نتنياهو عن الاحتفال الذي من شأنه أن يسهم في تسويق مزاعمه المتعلقة بهزيمة المقاومة في غزة وتحقيق أهداف الحرب عليها، قالت تلك المصادر إن تراجعه جاء بعد أن اكتشف أن النتائج كانت متواضعة.

وبالتزامن مع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ بعد منتصف الليلة الماضية المرحلة الثالثة من حربه المتواصلة لليوم الثامن على قطاع غزة والتي أطلق عليها اسم عملية “حارس الأسوار”.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أن الغارات استهدفت ما سمّاه مشروع مترو أنفاق حماس العملاق، حيث تم قصف نحو 35 هدفا خلال 20 دقيقة.

وأوضح جيش الاحتلال أن 54 مقاتلة، أطلقت نحو 110 صواريخ على حوالي 15 كيلومترا من أنفاق غزة.

وتعتقد إسرائيل أن شبكة الأنفاق مرتبطة بغرف لعمليات كتائب القسام التابعة لحركة حماس التي تدير منها عملياتها العسكرية ومنظومات الصواريخ والجهود الاستخباراتية العسكرية المتعددة.

واستهدفت الغارات الأخيرة عددا من الأحياء، بينها حي تل الهوى جنوب غزة، ومقار حكومية إضافة إلى مواقع للفصائل الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش شن فجر اليوم غارات على 9 منازل لقادة في حماس بأنحاء قطاع غزة قال إنها استخدمت كبنية إرهابية وإن بعضها يضم مخازن أسلحة.

وأضاف أدرعي أن من بين المنازل المستهدفة منزل قائد كتيبة بيت حانون، وقادة سرايا في بيت حانون بمدينة غزة وفي مخيم الشاطئ.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري المصغر، اتفقوا على مواصلة العملية العسكرية وفقًا لخطط الجيش.