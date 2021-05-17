وزير الخارجية الأميركي: قلقون من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن واشنطن قلقة من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إن لدى إسرائيل مسؤولية خاصة في حماية المدنيين وخصوصا الأطفال منهم، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي أن بلاده تعمل عبر قنوات خلفية لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن الرئيس بايدن عبر عن قلقه بشأن الصحفيين العاملين في غزة، وأن أميركا طلبت من إسرائيل تفاصيل إضافية عن الهجوم على مبنى في غزة كان يضم مكاتب منافذ إعلامية.

وأضاف خلال زيارة له في كوبنهاغن “سنواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع حد لدوامة العنف هذه. نحن مستعدون لتقديم دعمنا إن أرادت الأطراف التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

يذكر أن إسرائيل تواصل التصعيد في هجماتها على قطاع غزة رافضة دعوات التهدئة، حيث أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي استعداد تل أبيب لعدة أيام من القتال على جبهة قطاع غزة، وذلك بحسب “العربية”.