بالفيديو: بينما تواجه الهند اخطر ازمة صحية… إعصار مدمر يضرب البلاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 مايو 2021 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

ضرب إعصار قوي، ترافقه رياح عنيفة الهند الإثنين، مهددًا بارتفاع مستوى أمواج البحر، ما عطل جهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المدمر.

وقضى 6 أشخاص على الأقل، نهاية الأسبوع، في أمطار غزيرة وعواصف، فيما اجتاح ”تاوكتاي“ وهو أكبر إعصار يضرب غرب الهند في 30 عامًا، وفق تقارير صحفية، بحر العرب، وهو يتجه إلى ولاية غوجارات.

وقالت هيئة الأرصاد الهندية، إن: ”الإعصار البالغ الشدة“ يُنتظر أن يصل اليابسة الإثنين، بين الساعة 8 و11 مساء بالتوقيت المحلي (14:30 – 17:30 بتوقيت غرينتش) مع رياح تراوح سرعتها بين 155-165 كيلومترًا في الساعة.

وحذرت الهيئة من خطر ارتفاع أمواج البحر، لما يصل إلى ثلاثة أمتار في بعض مناطق غوجارات الساحلية.

والظاهرة الجوية التي يمكن رؤيتها من الجو، تهدد بمفاقمة الصعوبات في الهند، للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الذي يُودي بقرابة أربعة أشخاص يوميًا، ويدفع بالمستشفيات إلى حافة الانهيار.



وفي بومباي الغارقة بالمياه، وحيث أغلقت السلطات الإثنين، المطار لعدة ساعات، وحضّت الناس على البقاء في الداخل، نُقل الأحد 580 مريضًا بكوفيد من ثلاثة مستشفيات ميدانية، إلى ”أماكن أكثر أمنًا“ .

وتبذل السلطات -أيضًا- مساعٍ حثيثة، لضمان عدم انقطاع الكهرباء في المستشفيات المخصصة لمرضى الوباء، وعددها حوالى 140، و41 منشأة، لإنتاج الأكسجين في 12 منطقة ساحلية، حيث من المتوقع أن يسدد الإعصار أعنف ضرباته.

والدولة الشاسعة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، سجلت الإثنين 4100 وفاة بالفيروس، و280 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 25 مليون حالة إصابة، أي ما يزيد بمرتين عند العدد المسجل في الأول من نيسان/ أبريل.