دولة الإمارات تقدم 11,4 مليون جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاثنين، عن تقديم 38,706 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى الاثنين، 11,489,475 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 116.17 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".