روسيا تحذر دول الغرب.. القطب الشمالي "خط أحمر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، الدول الغربية من أي مطالبات في منطقة القطب الشمالي.

التحذير الروسي يأتي قبيل انعقاد "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" المرتقب في ريكيافيك الأسبوع الجاري.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو: "كان من الواضح تماما بالنسبة للجميع منذ مدة طويلة بأن هذه أرضنا.. نحن مسؤولون عن ضمان سلامة ساحلنا في المنطقة القطبية الشمالية".

ويضم مجلس القطب الشمالي، إلى جانب روسيا، الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وكندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة.

والمجلس عبارة عن منتدى للتعاون يهدف إلى التركيز على التنمية المستدامة وحماية البيئة في المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي.

وتؤكد روسيا أحقيتها في المواد الخام الموجودة في قاع القطب الشمالي، وقد عززت مؤخرًا وجودها العسكري هناك.

كما تعتزم روسيا استخدام كاسحات جليد جديدة من أجل جعل القطب الشمالي ممرا للشحن على مدار العام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا إن السفن يمكن أن تبحر عبر الممر الشمالي الشرقي بطول ساحل القطب الشمالي الروسي على مدار العام، في المستقبل القريب جدًا.

وقال إنه من أجل تحقيق هذه الغاية، تقوم روسيا حاليا ببناء "أسطول كاسحات الجليد الأكثر كفاءة في العالم".

وكشفت موسكو العام الماضي أنها تعتزم بناء أكبر كاسحة جليد نووية حتى الآن.