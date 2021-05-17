عباس والمبعوث الأمريكي.. التهدئة والفرص المتساوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل وفلسطين تأكيد إدارة البيت الأبيض على ضرورة تحقيق السلام وتوفير فرص متساوية للطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، مبعوث إدارة الرئيس جو بايدن لتحقيق تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد التصعيد الذي يدخل يومه الثامن



وبحسب بيان للرئاسة الفلسطينية فإن المبعوث الأمريكي هادي عمرو جدد تأكيده على ضرورة تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، وأن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودا مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأكد المسؤول الأمريكي التأكيد على مواقف الإدارة الأمريكية الملتزمة للعيش بكرامة وأمن وازدهار، مؤكدا أهمية العمل من أجل حل الدولتين.

من جانبه، دعا عباس إلى وقف "التصعيد الإسرائيلي الإجرامي والوحشي" على قطاع غزة، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

وشدد عباس على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لـ"وضع حد للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية".

الرئيس عباس نوه بأن "الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

لكن عباس أبدى استعداد الجانب الفلسطيني للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والدائم "الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وفق ما أقره القانون الدولي".

وبدأ المبعوث الأمريكي منذ أمس الأحد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بهدف التهدئة في قطاع غزة، حيث التقى مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.