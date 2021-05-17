دعوة إيطالية "ملحة" لفرقاء لبنان وعون يرد بـ"طلب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت إيطاليا الفرقاء السياسيين في لبنان إلى تخطي حالة الجمود السياسي في البلاد، والمرور إلى تأليف الحكومة.

الدعوة الإيطالية جاءت على لسان نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مارينا سيريني اليوم الإثنين، إثر لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت.



وحثت سيريني مختلف الأطراف بلبنان على التعاون من أجل تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة.

دعوة ملحّة

وقالت سيريني عقب لقائها عون: "تجدد إيطاليا دعوتها الملحة لمختلف الأطراف السياسية في لبنان لوضع خلافاتها جانبا وتغليب المصلحة العليا للبلاد، والتعاون من أجل تأليف حكومة من شأنها أن تضع لبنان مجدداً على طريق التنمية المستدامة، وأن تسلك مسار الإصلاحات، وإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وشددت المسؤولة الإيطالية على أن بلادها "تدعم أي مبادرة من شأنها أن تسهم في تخطي حالة الجمود الراهنة".

وحول فحوى لقائها بالرئيس عون قالت المسؤولة الإيطالية إنها أكدت لرئيس الجمهورية ضرورة العمل وفقا للروزنامة الانتخابية المرتقبة لعام 2022.





سيرين نوهت أيضا بأن "إيطاليا تنظر إلى لبنان على أنه لاعب أساسي للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".

وذكّرت في هذا الصدد بجهود بلادها في دعم لبنان قائلة إن إيطاليا تحركت "بشكل فوري تلبية لنداء الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت وأرسلت فرقا من الخبراء وقدمت مساعدات مالية ومعدات للإسعافات الأولية كما قدمت مستشفى ميداني".

طلب عون من إيطاليا

وردا على الدعوات الإيطالية قال عون: "لن نوفر أي جهد للوصول إلى هدف تشكيل حكومة تكون من أولى مهامها تحقيق الإصلاحات المطلوبة واستكمال مكافحة الفساد".

وطلب عون مشددا على ضرورة دعم الدول الصديقة للبنان، وفي مقدمتها إيطاليا، من روما العمل على استعادة الأموال اللبنانية التي هُرّبت إلى الخارج ولاسيما إلى مصارف أوروبية.





ووعد عون ضيفته الإيطالية بأن الممارسة الديمقراطية في لبنان ستترجم في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجري في موعدها العام المقبل.

وتراوح أزمة تشكيل الحكومة في لبنان مكانها منذ تكليف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي بتأليفها.

ويلقي الحريري بشأن تعطيل التأليف على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، اللذين يطالبان بالثلث المعطل وبوزارات أساسية وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف.