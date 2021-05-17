السلطات الصحية في ليبيا تعلن تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الاثنين، تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، وشفاء 250 شخصًا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 111 إصابة و201 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 181 ألفًا و714 شخصًا، بينهم 10 آلاف و244 حالة نشطة، ووفاة 3092 شخصًا.

وتلقى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الاثنين، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19".

وكان رئيس الحكومة الوطنية قد تلقى أول جرعة من اللقاح، في أبريل/نيسان الماضي، رفقة عدد من وزراء الحكومة.

من جانبه، قال رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

وأضاف المسؤول الليبي، في تصريحات صحفية، أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس، مرجحًا انخفاضًا في الإصابات، وارتفاعًا في عدد الوفيات بشكل أكبر من الأرقام المعلنة.