البريطانيون يتنسَّمون هواء الحرية بعد عزل عام استمر 4 أشهر

لندن - رويترز

سيُعاد فتح قطاعات من الاقتصاد البريطاني الاثنين، مما سيجعل نحو 65 مليون شخص يتنسمون هواء الحرية بعد عزل عام استمر أربعة أشهر للحد من انتشار مرض كوفيد-19.

وسيصبح بإمكان أغلب البريطانيين معانقة الأصدقاء، وإن كان بحذر، واللهو في الأماكن العامة أو الجلوس لتناول الطعام في مطعم مغلق، وكذلك دخول دور السينما بعد سلسلة من إجراءات العزل العام شكلت أشد قيود تفرضها البلاد عبر تاريخها في وقت السلم.

وتلازمت أكبر أزمة للصحة العامة في قرن من الزمان مع تعزيز هائل لسلطة الدولة، ففي أثناء إجراءات العزل العام في بريطانيا، كانت الشرطة تفّرق المحتفلين والمتظاهرين على حد سواء، وتقيّد ممارسة الشعائر الدينية وتفرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (14 ألف دولار) على الشبان الذين يخالفون القيود ويقيمون حفلات.

وقالت الممثلة البريطانية جوانا لاملي لصحيفة تليجراف وقد غلبت عليها مشاعر الحماس: "سأعانق فعلياً كل شخص تقع يدي عليه. سأجذب الرضع من أحضان أمهاتهم. سأعانق موظفات ماكينات الدفع والأولاد الذين يلعبون الكرة في الساحات. سأعانق حتى رجال الشرطة عندما أذهب للمركز لدفع غرامة".

لكن ثمة قلق يتزامن مع هذه النشوى، حيث نصح رئيس الوزراء بوريس جونسون الناس بالعناق بحرص، وأصدر مذكرة تقول إن انتشار سلالة فيروس كورونا المكتشفة في الهند قد يعني تأخير إنهاء إجراءات العزل تماماً ببريطانيا في يونيو/حزيران.

وقال جونسون في بيان: "وصلنا معاً إلى علامة أخرى على خارطة الطريق للخروج من الإغلاق، لكن يتعين علينا اتخاذ هذه الخطوة بقدر كبير من الحذر".

وسيُسمح بشكل عام بتجمع ما يصل إلى 30 شخصاً بالخارج في إنجلترا اعتباراً من الاثنين، كما سيُسمح للعائلات بالتجمع في الأماكن المغلقة، وستفتح المقاهي والحانات والمطاعم أبوابها من جديد أمام الزبائن، كما يمكن للمسنين في دور الرعاية استقبال خمسة زوار، ولن تصبح كمامات الوجه إجبارية في المدارس.

وقالت كلير سميث التي تعمل طاهية في مطعم بالعاصمة لندن: "طالت المدة كثيراً جداً جداً هذه المرة"، وأضافت: "أنا متحمسة للغاية وأتحرق شوقاً لدخول الضيوف عبر الباب. ستكون لحظة مؤثرة للغاية".