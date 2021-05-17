شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن القضاء على إرهابيين في جبال الشعانبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، عن القضاء على خمسة إرهابيين في عملية قامت بها قوات من الأمن والجيش البري والجوي في منطقة جبال الشعانبي بمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه «بناء على معطيات فنيّة دقيقة، تمكّنت وحدات أمنيّة تابعة لوزارة الدّاخليّة ووحدات عسكريّة بريّة وجويّة تابعة لوزارة الدّفاع الوطني، حسب المعطيات الأوّليّة، من القضاء على خمسة عناصر إرهابية».

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي وكالة الصحافة الفرنسية بأن «العملية انطلقت فجر الاثنين ويجري تحديد هويات وانتماءات القتلى».

وأكد الجبابلي أن عمليات التمشيط متواصلة في جبال الشعانبي الحدودية مع الجزائر التي تتخذ جماعات إرهابية مسلحة منها ملجأ وتنفذ بين وقت وآخر عمليات تستهدف أمنيين وعسكريين.

وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي الى خلايا تابعة لتنظيم «القاعدة» وكذلك تنظيم «داعشِ» الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مطلع نيسان/أبريل الماضي عن القضاء على ثلاثة متطرفين من بينهم امرأة فجرت نفسها بحزام ناسف وهي تحمل رضيعها في جبال محافظة القصرين (غرب).

ومنذ ثورة 2011، تواجه تونس تنامي حركات متطرفة مسلحة خصوصاً في المناطق الحدودية مع كل من الجزائر وليبيا.

وتحسن الوضع الأمني في البلاد في السنوات الأخيرة، لكن حال الطوارئ لا تزال سارية منذ العام 2015.