شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نعمل «وراء الكواليس» للتهدئة في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مكثفة «من وراء الكواليس» ‏لإنهاء التصعيد والتهدئة في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل. ودعا الطرفين إلى حماية المدنيين خصوصاً الأطفال منهم، مكرراً أن إسرائيل عليها عبء إضافي في بذل كل الجهود لتفادي سقوط ضحايا مدنيين.

وقال بلينكن، خلال زيارة له في كوبنهاغن، «سنواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع حد لدوامة العنف هذه. نحن مستعدون لتقديم دعمنا إن أرادت الأطراف التوصل إلى وقف لإطلاق النار». وقال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده شعرت بالقلق أيضاً بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر.

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، أن الفلسطينيين سيتوجهون الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة اسرائيل، بعد إخفاق مجلس الأمن الأحد في اعتماد موقف موحد.

وقال اشتية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية «سنتوجه إلى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك».

ولم يعتمد مجلس الامن الدولي خلال جلسته الافتراضية الطارئة والمفتوحة، الأحد، أي إعلان أو مقترحات للتوصل سريعاً إلى وقف للتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

ورفضت واشطن إصدار أي إعلان مشترك وكانت قد رفضت وحدها خلال الأسبوع نصين سابقين اقترحهما ثلاثة أعضاء في المجلس هم النرويج وتونس والصين.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بـ«عدم شرعية كافة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أرضنا وشعبنا، وأن تكون هناك اجراءات عقابية ضدها».

وأججت قضية حي الشيخ جراح حيث يتهدد عدد من العائلات الفلسطينية خطر إخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية، النزاع وأدت إلى التصعيد الحالي الذي توسعت دائرته لتشمل المسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والمدن التي تسمى مختلطة داخل إسرائيل.