«القرية العالمية» ترحب بضيوف الموسم المقبل في أكتوبر

دبي: ”الخليج 365”

تتطلع القرية العالمية للترحيب بضيوفها في موسمها الـ 26 في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ لدعم الأعمال التجارية والمستثمرين؛ وتحقيق دورها في خلق الفرص الاقتصادية في دولة الإمارات، ولتستمر في نشر السعادة بين ضيوفها.

واختتمت القرية العالمية، موسِمها الـ25 الذي شكّل علامة فارقة في تاريخها؛ حيث أكّدت خلال الفترة الماضية مساهمتها الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد وترسيخ معايير رائدة في قطاع السفر والسياحة.

وتضمّن الموسم الـ 25 والذي أُسدِلَ السّتار عليه في 2 مايو/ أيار 2021 على 190 يوماً من الاحتفالات المستمرة بمناسبة اليوبيل الفضي للوجهة، وكان منصّة تعكس سياسة دبي؛ المتمثّلة في «الانفتاح التجاري».

وتمكنت الوجهة العائلية من الترحيب بضيوفها الجدد والمعتادين على الحضور في كل عام على حدٍّ سواء؛ وذلك منذ انطلاق الموسم في 25 أكتوبر تحت شعار «عالم من العجائب» الذي تميّز بتجارب ترفيهية عالمية المستوى ضمن إجراءات احترازية وتدابير وقائية تعد من الأفضل عالميّاً.

واستطاع فريق العمل في القرية العالمية تطوير نهج ترفيهي مبتكر؛ يرتكز على تلبية احتياجات الضيوف عبر الاحتفاء بتقاليد الشعوب وثقافاتهم المتعددة، وتوفير أحدث التجارب الترفيهية.

وأسهم خلال هذا الموسم ما لا يقل عن 5 آلاف شريك تجاري من مختلف أنحاء العالم بدعم الوجهة الرائدة في تحقيق نجاحات قياسية والتي بدورها دعمت تنشيط المناخ الاقتصادي.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: سيبقى الموسم الـ 25 راسخاً في ذاكرة جميع العاملين في القرية العالمية؛ باعتباره علامة فارقة، لقد استطعنا التغلب على مختلف التحديات بمرونة استثنائية ومدروسة واستراتيجية مكّنتنا من إعادة تصوّر الواقع والمساهمة في دعم النّمو الاقتصادي الحيوي لإمارة دبي ودولة الإمارات على النحو الأمثل.

وأضاف أنوهي: لقد تمكنّا أيضاً من تسخير القدرات الإبداعية والتنوع لتوفير تجارب أصيلة، من خلال الدعم والتعاون الذي شهدناه من ضيوفنا من الدولة وكافة أرجاء المنطقة والعالم، إضافة إلى منظومة شراكاتنا التي تحفل بكفاءات عالمية المستوى. نحن فخورون بعملنا جنباً إلى جنب مع المستثمرين الإقليمين والدوليين الذين وضعوا ثقتهم في دولتنا أولاً وفي فريق القرية العالمية حتى نتمكن سوياً من تحقيق نجاحات استثنائية. فخورون بالدّور الذي نلعبه في تعزيز الاقتصاد خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، وفي كوننا نعد مثالاً يُحتذى. يسعدني التقدّم بالشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاح الموسم الخامس والعشرين، وسنستعد في الأشهر القليلة القادمة لإطلاق الموسم السادس والعشرين.

وارتكز الموسم الأخير على رؤية ثاقبة؛ تمثّلت بدمج المرونة مع تطبيق استراتيجيات الصحة والسلامة والبيئة، والاعتماد على تقنيات الذّكاء الرقمي في تشغيل العمليات. واستطاعت القرية العالمية تحقيق إنجازات غير مسبوقة مبنية على التشاور المستمر والتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والعالمية المختصة؛ لضمان صحة وراحة ورفاهية الضيوف في عالم غني بالتجارب.

وسلّطت القرية العالمية خلال الموسم الـ 25 الضوء على أهمية التنوع الثقافي والتعايش الاجتماعي، باعتبارها منصة تجتمع فيها الثقافات، بمشاركة 78 ثقافة مختلفة يمثّلها 26 جناحاً عبر الوجهة. كما عكس الموسم مرونة الاقتصاد المحلي عبر أكثر من 300 منفذ لتقديم الوجبات والمشروبات وما لا يقل عن 3500 من منافذ البيع بالتجزئة ما عزّز من مكانة القرية العالمية كأكبر وجهة للمطابخ الشعبية وتجارب التسوّق في المنطقة.

في الوقت نفسه، استمتع الضيوف بتجارب الإثارة والترفيه في منطقة كرنفال للألعاب، مع أكثر من 160 جولة ترفيهية، ولعبة مهارة وألعاب الفيديو. كما عزّز متحف ريبليز صدق أو لا تصدق، تجارب الترفيه والتعلّم للضيوف من خلال ست صالات عرض مميّزة ضمّت أكثر من 300 معروضة من الغرائب والعجائب الطبيعية، والعلمية، والفنية، والحرفية والمهنية وحتى البشرية.

وتمكنت القرية العالمية من تحقيق 25 لقباً في جينيس للأرقام القياسية؛ احتفالاً بيوبيلها الفضي، بالتعاون مع ضيوفها وشركائها. كما يجدر الذكر أن الوجهة العائلية قد قدّمت لضيوفها هذا الموسم 70 عرضاً للألعاب النارية الموسيقية أناروا سماء القرية العالمية كما أبهرت الضيوف بأقوى حركات المجازفة والتشويق والإثارة مع تقديم العرض الشيّق لـ484 مرّة.